Am 9. Juni hat BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles, kurz (NEV), offiziell seine neue Untermarke FANG CHENG BAO angekündigt. Die Marke, die fünfte in der Reihe der BYD-Markenmatrix, wird die immer individuelleren Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen, indem sie eine Reihe einzigartiger und professioneller Modelle von New Energy Vehicles anbietet.

FANG CHENG BAO ist nach der Dynasty-Serie, der Ocean-Serie, der Denza-Serie und der Yangwang-Serie eine wichtige Ergänzung in der diversifizierten Markenmatrix von BYD. Die Fahrzeugpalette von FANG CHENG BAO reicht von Geländewagen bis hin zu Sportwagen, und das erste Modell, ein Hardcore-SUV mit dem Codenamen SF, soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Der Markenname FANG CHENG BAO bedeutet wörtlich übersetzt "Formel" und "Leopard" aus dem Chinesischen und symbolisiert das Streben nach einem transformativen Aufstieg und die Erkundung digitaler Bereiche. Er verbindet die Standards und Regeln der Formel mit der Agilität und wilden Vielseitigkeit des Leoparden und bringt so die unverwechselbare Essenz der Marke und BYDs Vision von zukünftigen Autos und Lebensstilen zum Ausdruck.

"Viele Menschen sind der Meinung dass der globale Übergang zur E-Mobilität eine Revolution in der Automobilindustrie ist, bei der Fahrzeuge, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, durch Elektroautos ersetzt werden. Wir von BYD glauben jedoch, dass dies nur ein kleiner Teil des gesamten Übergangs ist und sich ein größerer Bereich entfaltet", sagte Wang Chuanfu, Chairman und Präsident von BYD. BYD hat die Vision, dass FANG CHENG BAO der Auftakt zur Revolution ist. Mit der Einstellung, den Trends immer einen Schritt voraus zu sein, werden FANG CHENG BAO und seine Nutzer/innen die Zukunft des personalisierten Autolebens durch sein vielfältiges Angebot an Produkten für New Energy Vehicles entschlüsseln.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das technologische Innovationen nutzt, um zu einer höheren Lebensqualität beizutragen. Mit dem Anspruch, den Übergang des globalen Transportsektors in eine grüne Zukunft zu beschleunigen, konzentriert BYD Auto seine Anstrengungen auf die Entwicklung von vollelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten, wie z. B. Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, darunter die Blade-Batterie, die DM-i und DM-p Hybridtechnologie, die E-Plattform 3.0 und die CTB-Technologie. Als erster Automobilhersteller der Welt hat BYD Auto die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eingestellt und führt in China seit neun Jahren ununterbrochen die Absatzzahlen von PKW mit alternativen Antriebskonzepten an.

