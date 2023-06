Stallergenes Greer, ein führendes weltweit tätiges Healthcare-Unternehmen, das sich auf die Allergen-Immuntherapie (AIT) spezialisiert hat, wird ein vom Unternehmen gesponsertes Symposium mit dem Titel "Patient's perspective: A must have for the future of Allergen Immunotherapy" (Die Patientensicht: Ein Muss für die Zukunft der Allergenimmuntherapie) auf dem 2023 European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress abhalten, der vom 9. bis 11. Juni in Hamburg (Deutschland) stattfindet. Im Rahmen des Symposiums werden vier der weltweit führenden Experten für Atemwegsallergien die Fortschritte auf dem Gebiet der klinischen Relevanz ihrer AIT-Behandlungen vorstellen, die einen Beitrag zur Förderung der Präzisionsmedizin leisten und den Nutzen für die Patienten erhöhen.

"Stallergenes Greer will therapeutische Fortschritte vorantreiben, um die Bedürfnisse der Patienten und der medizinischen Fachwelt zu erfüllen. Unsere personalisierten Lösungen für die Allergen-Immuntherapie basieren auf einer Fülle von Daten, die ihre Wirksamkeit belegen. Und durch die Einbeziehung der Stimme des Patienten in jede Phase des Lebenszyklus unserer Behandlungen sorgen wir außerdem dafür, dass unsere Behandlungen dessen Erwartungen erfüllen. Die Allergen Immuntherapie kann von den ersten Monaten der Behandlung an und mit einer Wirkung, die sich im Laufe der Zeit konsolidiert, dem Patienten konkrete, substanzielle und anhaltende Vorteile bieten", so Amer Jaber, Executive VP Operations Europe and International und President von Stallergenes SAS.

Außerdem wird Stallergenes Greer auf dem Kongress 13 Abstracts zur Präzisionsmedizin in der AIT und zum Nutzen für die Patienten präsentieren sowie neue Daten aus klinischen Studien (EfficAPSI, Practis und in Japan generierte Langzeitdaten) vorstellen.

AGENDA

SYMPOSIUM (9. Juni: 12:00 13:00)

"Patient's perspective: A must have for the future of allergen immunotherapy."

Moderation: Prof. Giorgio Walter Canonica, Italien.

"What can a patient expect from AIT in the short term? Lessons learned from Randomized Controlled Clinical trials (RCT)", Referent Prof. Randolf Brehler, Deutschland.

"Which persisting benefits may patients anticipate with AIT over time? Lessons learned from Real World Evidence", Referent Prof. Pascal Demoly, Frankreich.

"What do patients have to say about their experience with AIT? Lessons learned from Patient Reported Outcomes", Referent Prof. Carmen Vidal, Spanien.

ÜBER DIE STUDIEN EfficAPSI UND PRACTIS VON STALLERGENES GREER

EfficAPSI ist die größte retrospektive, longitudinale und praxisnahe Kohortenstudie zur Behandlung mit sublingualer flüssiger Allergen-Immuntherapie. Das Ziel der Studie besteht darin, die Auswirkungen der sublingualen flüssigen Allergen-Immuntherapie auf das Auftreten und die Verschlimmerung von Asthma bei Patienten mit allergischer Rhinitis zu untersuchen. An dieser Studie nahmen über 100.000 Patienten in Frankreich mit allergischer Rhinitis mit oder ohne Asthma teil, die mit sublingualer flüssiger AIT und symptomatischen Medikamenten behandelt wurden, sowie über 330.000 Patienten mit allergischer Rhinitis mit oder ohne Asthma, die nur mit symptomatischen Medikamenten behandelt wurden.

PRACTIS ist eine multizentrische, in Frankreich praxisnah durchgeführte prospektive Beobachtungsstudie mit einer Laufzeit von einem Jahr. Sie untersucht über 1.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Allergien, die in der derzeitigen Praxis mit sublingualer Immuntherapie (Tabletten und sublinguale Lösungen) behandelt werden, um anhand des Patientennutzenindex zu analysieren, inwiefern die SLIT-Behandlung den Erwartungen der Patienten gerecht wird.

ÜBER DEN EAACI CONGRESS

Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist eine 1956 gegründete Vereinigung von Medizinern, Forschern und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe. Die EAACI setzt sich für die Verbesserung der Gesundheit von Menschen ein, die unter allergischen Erkrankungen leiden. Mit über 13.000 Mitgliedern aus 125 Ländern und mehr als 75 nationalen Allergiegesellschaften ist die EAACI die wichtigste europäische und weltweite Fachinstanz für alle Fragen rund um Allergien.

ÜBER STALLERGENES GREER

Die Stallergenes Greer International AG mit Hauptsitz in Baar (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Healthcare-Unternehmen, das sich auf die Diagnose und Behandlung von Allergien durch die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Allergen-Immuntherapie spezialisiert hat. Die Stallergenes Greer International AG ist die Muttergesellschaft von Greer Laboratories, Inc. (mit Sitz in den Vereinigten Staaten) und Stallergenes SAS (mit Sitz in Frankreich). Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stallergenesgreer.com

