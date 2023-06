Anlege dürfen sich bei der Varta Aktie von den Gewinnen der letzten Tage nicht blenden lassen. Unter zurückgehenden Umsätzen hat der Aktienkurs des Batterie-Konzerns aus Ellwangen sich vom Baissetief bei 13,825 Euro am 1. Juni bis auf heute in der Spitze erreichte 16,50 Euro erholen können. Aktuell werden 16,165 Euro notiert, ein Plus von 3,82 Prozent ...

