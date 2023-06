In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe 2020/25 der Score Capital AG (WKN A254SG) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Nach Einschätzung der KFM-Analysten verfüge die Score Capital AG über einen erfolgreichen Track Record, so habe das Unternehmen durch Gewinnthesaurierung das Eigenkapital seit der Gründung in 2016 inzwischen vervierfachen können.

Hier die weitere Bewertungsbegründung der KFM-Analysten im Wortlaut: "Die Solvenz der Kunden ist im Vergleich zu ähnlichen Dienstleistern, die in anderen Branchen tätig sind, als überdurchschnittlich positiv zu sehen. Nach den uns vorliegenden Informationen hat es in den letzten Jahren keine ...

