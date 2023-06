Strasbourg (ots) -Aus der Philharmonie Berlin: Die größten Hits von Alphaville in voller philharmonischer Wucht mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg live am Montag, den 12. Juni 2023, um 20.45 Uhr auf ARTE Concert.Alphaville ist eine der erfolgreichsten deutschen Synth-Pop-Bands und schreibt vor allem in den 80er-Jahren durch Hymnen wie "Big in Japan", "Sounds Like a Melody" oder "Forever Young" international Musikgeschichte. Nun blickt die Band um Frontmann Marian Gold auf 40 Jahre Bandgeschichte zurück und ist aktuell auf Jubiläumstour.Am Montag, den 12. Juni 2023 bringt die Band ihre größten Hits gemeinsam mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg in der Berliner Philharmonie auf die Bühne. ARTE Concert überträgt das Konzert live um 20.45 Uhr. Im Anschluss ist die Aufzeichnung in der ARTE-Mediathek im Replay verfügbar.>> Zum Livestream auf ARTE ConcertDie Daten zum Livestream im Überblick:Montag, den 12. Juni 2023, um 20.45 Uhr auf arte.tv/concert (https://www.arte.tv/de/videos/115080-000-A/alphaville-deutsches-filmorchester-babelsberg/)Alphaville & Deutsches Filmorchester Babelsberg - Live in der Philharmonie BerlinKonzert, RB/ARTE, Kinescope FilmTV-Regie: Torben JacobsenDeutschland 2023Weitere Informationen zum ARTE-Programm finden Sie auf presse.arte.tvPressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Maria Flügel | maria.fluegel@arte.tv | +33 3 90 14 21 63presse.arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056872/100907902