Die Aktie vom norwegischen Wasserstoff-Produzenten Nel ASA schraubt sich heute um rund 3% nach oben und bewegt sich damit wieder in Richtung der Kursmarke von 1,20 Euro. In den vergangenen sechs Monaten haben Aktionäre mit der Nel ASA-Aktie rund 20% an Wert verloren, dabei ging es alleine in der Drei-Monats-Betrachtung per Saldo um 16% in den Keller. Nel ASA-Aktie: Lohnt sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...