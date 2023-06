Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anfang 2022, als die Teuerung bereits auf 8% zusteuerte, rechnete der Konsens der von Bloomberg befragten Ökonomen für Mitte 2023 noch mit einem Leitzinskorridor von 1,50% bis 1,75%, so die Analysten der Helaba im Kommentar zur US-Geldpolitik.Kein einziger Prognostiker habe mehr als 2,25% bis 2,50% angegeben. Die Investoren hätten laut FED Funds Futures - die auf so lange Sicht zugegebenermaßen nur eingeschränkt aussagekräftig seien - etwa 2% erwartet. Stattdessen liege der Korridor aktuell bei 5,00% bis 5,25%, also doch ein gutes Stück höher. ...

