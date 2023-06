NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach der Veranstaltung "Salesforce Connections" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Er habe sich die wichtigsten Gedanken über generative Künstliche Intelligenz (KI) in Cloud-Anwendungen angehört, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die generative KI sei das wichtigste Thema gewesen und sei von den Kunden mit Begeisterung aufgenommen worden, obwohl die Monetarisierung noch unklar sei und die meisten Produkte des Software-Anbieters erst im kommenden Jahr verfügbar sein werden./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 03:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 03:23 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

