Wien (www.fondscheck.de) - 2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, häuften die Bundesbürger fast 230 Milliarden Euro auf ihren Bankkonten an, im Jahr darauf erlebten Investmentfonds einen ungeahnten Boom, so die Experten von "FONDS professionell".Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland sei 2022 erstmals seit der globalen Finanzmarktkrise 2008 gesunken. Zu diesem Ergebnis komme eine jüngst veröffentlichte Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...