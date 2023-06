Anheuser-Busch hatte es nur gut gemeint, doch der Schuss ging so was von nach hinten los. Die Folgen der Werbeaktion mit dem Transgender-Influencer Dylan Mulvaney werden für den Bierkonzern immer dramatischer. Die Konkurrenz, etwa der AKTIONÄR-Tipp Molson Coors, profitiert. Die Anleger schichten weiter um.Es ist passiert: Bud Light ist nicht mehr das meistverkaufte Bier in den USA. In den vier Wochen im Mai bis zum 28. nahm Anheuser-Busch InBev mit Bud Light nur noch 297 Millionen Dollar ein - im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...