Dankesbotschaft zum Jubiläum "aus Osaka an die Welt"

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) wird am 11. Juni 2023 sein 40-jähriges Bestehen feiern. An diesem Tag jährt sich die Gründung des Unternehmens am 11. Juni 1983 zum vierzigsten Mal. In Anerkennung dieser Leistung bedankt sich Capcom bei seinen weltweiten Anteilseignern für ihre kontinuierliche Unterstützung in den letzten 40 Jahren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230609005096/de/

Capcom celebrates 40th anniversary with announcement in the Financial Times. (Graphic: Business Wire)

Anlässlich des 40.Jahrestages seiner Gründung nimmt Capcom seinen Slogan "von Osaka in die ganze Welt" auf und sendet eine Botschaft der Dankbarkeit an seine weltweiten Unterstützer. Dazu gehört eine ganzseitige Ankündigung des 40-jährigen Jubiläums in der Ausgabe der Financial Times vom 9. Juni, in der sich das Unternehmen bei allen Unterstützern rund um den Globus dafür bedankt, dass sie Capcom dabei helfen, den Spaß und die Spannung seiner hochkreativen, originellen Inhalte in mehr als 200 Länder und Regionen weltweit zu bringen. Außerdem wird das Unternehmen am 12. Juni Capcom Town (https://teaser.captown.capcom.com/)* eröffnen, eine Website, die als digitales Online-Ziel für Fans auf der ganzen Welt konzipiert ist. Die Website wird eine Reihe von Inhalten bieten, darunter ein virtuelles Museum, in dem Originalzeichnungen und Entwicklungsdokumente für die ersten und letzten Teile der beliebten Spielereihen des Unternehmens ausgestellt werden, sowie eine Spielecke, in der Besucher klassische Capcom-Titel wie Mega Man und Street Fighter II spielen können. Darüber hinaus plant Capcom eine Reihe weiterer Aktivitäten zum Jahrestag, die sich auf alle Geschäftsbereiche erstrecken.

*Die URL (https://teaser.captown.capcom.com/) ist für eine Teaser-Website

Im Rahmen seiner Unternehmensphilosophie, eine Unterhaltungskultur zu schaffen, die die Sinne anregt, hat Capcom zahlreiche originelle und beliebte Marken entwickelt, die auf der ganzen Welt beliebt sind, darunter Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter. Capcom versucht, Menschen auf der ganzen Welt glücklich zu machen, indem es Inhalte anbietet, die sowohl Trost als auch Kraft spenden. Das Unternehmen bietet Spiele in über 200 Ländern und Regionen weltweit an und expandiert gleichzeitig in andere Formen der Unterhaltung, darunter große Hollywood-Filme und E-Sports.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Contacts:

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Investorenbeziehungen von Capcom

Daniel Levine

+81-6-6920-3623

daniel-levine@capcom.com

Yoshiko Ikeda

+81-6-6920-3623

yoshiko-ikeda@capcom.com