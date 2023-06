WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag gut behauptet beendet. Der Leitindex ATX verbesserte sich um unwesentliche 0,02 Prozent auf 3160,73 Punkte, nachdem er sich über den gesamten Handelstag nur wenig bewegt hatte. An den europäischen Leitbörsen herrschten zum Wochenausklang leicht negative Vorzeichen vor.

Marktteilnehmer verwiesen auf einen extrem ruhigen Handel mangels wichtiger Impulse. Die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen der EZB und der Fed rücken mehr und mehr in den Fokus der Marktteilnehmer, schrieben die Helaba-Experten. Dies liege daran, dass derzeit keine wichtigen Datenveröffentlichungen anstehen, die Einfluss auf die Zinserwartungen haben könnten, hieß es weiter. Die Investoren verhielten sich vor dem Wochenende dementsprechend zurückhaltend.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage ebenfalls sehr dünn. Im Technologiebereich steigerten sich AT&S um 2,9 Prozent. Unter den Schwergewichten fielen Erste Group um 0,6 Prozent. Verbund-Anteilsscheine zogen 2,4 Prozent an. Andritz gewannen 0,9 Prozent. OMV -Papiere ermäßigten sich um 0,6 Prozent. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,4 Prozent.

UNIQA schlossen prozentual unverändert. Der Nettogewinn der UNIQA-Versicherung in Tschechien und in der Slowakei lag im 1. Quartal 2023 bei 319 Millionen Kronen (13,5 Millionen Euro). Das war um 40 Prozent mehr im Jahresvergleich.

KapschTrafficCom kamen nach dem Kurssprung am Vortag um 0,8 Prozent zurück. Am Donnerstag waren die Titel des Mautausrüsters ohne bekannte fundamentale Nachrichten um mehr als 14 Prozent in die Höhe gesprungen.

Bei dünnen Handelsumsätzen absolvierten zudem Warimpex (plus 6,9 Prozent), Austriacard (minus 4,1 Prozent) und FACC (minus 3,1 Prozent) auffällige Kursbewegungen./ste/mik/APA/ngu

AT0000730007, AT0000652011, AT0000743059, AT0000606306, AT0000999982