DJ Eni darf Arbeiten im Öl- und Gasfeld in der Elfenbeinküste aufnehmen

Von Emmanuel Tumanjong

BARCELONA (Dow Jones)--Eni hat die Genehmigung erhalten, in der zweiten Jahreshälfte mit den Arbeiten im Öl- und Gasfeld Baleine - oder Whale - in der Elfenbeinküste zu beginnen. Dies gehe aus einer Regierungserklärung hervor, die am Freitag im staatlichen Radio Television Ivoirienne verlesen wurde. Die Arbeiten sollen mit dem Bohren von acht Bohrlöchern beginnen, die erste Produktion werde für Ende Februar 2025 erwartet, hieß es.

Mit der Genehmigung erhält das Joint Venture zwischen Eni und dem staatlichen Partner Petroci Holding aus Cote d'Ivoire das ausschließliche Recht zur Erschließung des Öl- und Gasfeldes Whale im Block CI-802, einer Erweiterung der Lagerstätte im Block CI-101, die Eni im August 2021 entdeckt hatte, so Amadou Coulibaly, Minister und Sprecher der Regierung.

Diese Entdeckung habe die ursprünglichen Reservenschätzungen für die Lagerstätten um 25 Prozent für Rohöl erhöht, von 2 Milliarden Barrel auf 2,5 Milliarden Barrel, und um 38 Prozent für Erdgas, von 2.400 Milliarden Kubikfuß auf 3.300 Milliarden Kubikfuß, so Coulibaly.

June 09, 2023 11:39 ET (15:39 GMT)

