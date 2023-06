DJ XETRA-SCHLUSS/DAX trotzt Schwäche der Chemiewerte

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich auch zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX hielt sich weiter in der seitwärts gerichteten Handelsspanne der vergangenen Wochen auf. Trotz eines Schwächeanfalls der Chemiewerte bröckelte der DAX lediglich um 0,3Prozent ab und verharrte mit 15.950 Punkten in der Nähe der 16.000er Marke. MDAX und TecDAX beendeten den Tag knapp behauptet.

Nach einer Gewinnwarnung brach die Aktie des Spezialchemieanbieters Croda in London um mehr als 12 Prozent ein. "Die Verbände der Chemiebranche warnen schon lange vor überzogenen Erwartungen, nun folgt die Ernüchterung auch von den Unternehmen", so ein Marktteilnehmer. Er meinte, Croda sei "eine Art Gemischtwarenladen, eine Art Mischung aus Symrise, Henkel, Beiersdorf und Evonik".

Im DAX fielen Symrise um 4,3 Prozent, Henkel um 1,7 Prozent, BASF um 1,8 Prozent und Beiersdorf um 0,5 Prozent. Die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag verloren 4,4 Prozent. Im MDAX gaben Evonik 3,1 Prozent ab und Wacker Chemie 4,2 Prozent.

Gut im Markt lagen die Versorger: Im DAX gewannen RWE 1,7 Prozent und Eon 0,6 Prozent. An der Gewinnerspitze standen Rheinmetall und Vonovia mit 1,7 bzw 3,2 Prozent Plus. MTU und Airbus notierten ebenfalls fest.

In der zweiten Reihe gaben Shop Apotheke 8,3 Prozent ab. HSBC hat die Aktien auf Reduce zurückgenommen. Dagegen stiegen Auto1 nach einem starken Ausblick des Internet-Gebrauchtwagenhändlers Carvana um 6,1 Prozent. Und Varta erholten sich nach dem jüngsten Absturz um 5,7 Prozent.

Warten auf die Notenbanken

Die Richtungslosigkeit am Gesamtmarkt wurde auch mit dem Warten auf die Zentralbanksitzungen in der kommenden Woche begründet. Am Mittwoch tagt die US-Notenbank, am Donnerstag die EZB. Im Vorfeld gilt ein nachhaltiger Ausbruch aus der engen Handelsspanne um die 16.000er Marke als unwahrscheinlich.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.949,84 -0,3% +14,55% DAX-Future 15.963,00 -0,3% +13,42% XDAX 15.953,21 -0,4% +15,02% MDAX 27.154,14 -0,1% +8,11% TecDAX 3.198,39 -0,1% +9,49% SDAX 13.430,79 +0,0% +12,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,14 +27 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 14 26 0 2.460,0 58,8 60,5 MDAX 27 21 2 458,8 29,7 29,3 TecDAX 14 16 0 634,0 20,7 24,1 SDAX 35 32 3 119,6 6,7 5,2 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2023 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.