Wird es doch wieder richtig eisig, könnte an sehr kalten Tagen gut ein Drittel der Nachfrage nicht gedeckt werden. Im schlimmsten Fall droht dann der Kältehammer. Dass ganz Deutschland dann bibbernd in ausgekühlten Wohnungen sitzt, ist zwar sehr unwahrscheinlich, da zunächst Industriebetriebe abgeschaltet werden. Aber: Die Verbraucher würden eine Mangellage im Geldbeutel spüren. Ein geringes Gasangebot und eine sehr hohe Nachfrage: Das treibt die Preise in die Höhe.



Die beste Strategie, einer Mangellage zu entgehen, ist der sparsame Umgang. Die Potenziale in Industrie, Gewerbe und in Privathaushalten sind gigantisch. Das fängt beim hydraulischen Abgleich der Heizkörper an und geht weiter beim Austausch von Fenstern und Dämmen. Und ja, auch der Einbau einer Wärmepumpe ist eine Option. Es ist höchste Zeit für die Unabhängigkeitserklärung vom Erdgas.



