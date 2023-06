Kiel (ots) -Anlässlich des Fly-By auf der sechsten und vorletzten Etappe des The Ocean Race 2023 in der Kieler Innenförde am Freitag, 9. Juni 2023 empfangen die Monheimer Kulturwerke mit ihrer nachhaltigen Kultur-Regatta Sailing Art4GlobalGoals das Team Malizia rund um seinen deutschen Skipper Boris Herrmann bei dessen spektakulären Rundung der Wendemarke vor der Kiellinie.Ähnlich wie das Team Malizia, das unterschiedliche Partner zusammenbringt, um im Bereich des Segelsports auf die Klimakrise hinzuweisen und zum ehrgeizigen Handeln aufzufordern, setzt die Kultur-Regatta Sailing Art4GlobalGoals der Monheimer Kulturwerke auf einem künstlerischen Weg an, die Global Goals bzw. Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Die Segel der J/70 Boote wurden von dem renommierten Maler und Bildhauer Stefan Szczesny künstlerisch gestaltet und interpretieren die Global Goals. So werden die dringlichen Themen unserer Gesellschaft als schwimmende Kunst-Ausstellung auf dem Wasser spielerisch vermittelt. Die Global Goals sind auch die Brücke zur gastgebenden Landeshauptstadt Kiel, die sich als umweltbewusste Großstadt am Meer versteht und 2021 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für ihr Umweltengagement erhielt.Weitere Informationen: www.kulturregatta.comHINTERGRUNDWAS IST DIEKultur-Regatta SailingArt4GlobalGoalsMit einer absoluten Weltneuheit machen die Monheimer Kulturwerke und der bildende Künstler Stefan Szczesny zu Wasser auf die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals / SDGs) der Vereinten Nationen (UN) aufmerksam.Die Premiere führte im August 2021 von Monheim am Rhein in die Landeshauptstadt Düsseldorf anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Bei einer zweiten Etappe einen Monat später segelte die Kultur-Regatta in zwei Tagen als Gruß zum 75. Geburtstag des Landes Rheinland-Pfalz vom Deutschen Eck in Koblenz, über Köln zurück zum Ursprung nach Monheim am Rhein. Anlässlich des "World Ocean Day" wurde das Team der Kultur-Regatta im Juni 2022 nach Paris zum Hauptsitz der UNESCO eingeladen, um die segelnde Kampagne Sailing Art4GlobalsGoals zu präsentieren.17 Segel, veredelt durch Stefan Szczesny, formieren sich auf Booten der Deutschen Segel-Bundesliga zu einer nachhaltigen Kultur-Regatta mit Fokus auf die dringlichen Themen unserer Gesellschaft.Der international renommierte Maler und Bildhauer Stefan Szczesny interpretierte die 17 Global Goals im Auftrag der Kampagne Art4GlobalGoals und präsentiert seine Werke gemeinsam mit dem Team der Kultur-Regatta seit der Premiere 2021 an verschiedenen Orten in besonderer Art auf dem Wasser.WER SIND DIEMonheimer Kulturwerke GmbHDie Monheimer Kulturwerke GmbH wurde 2018 gegründet und ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Monheim am Rhein. Für ihre unkonventionelle Art und mit ihren über Genregrenzen denkenden Akteurinnen und Akteuren haben sie bis heute für viel Aufmerksamkeit gesorgt. 2020 erhielt die noch junge Firma den Europäischen Kulturmarken Award, inszenierte 2019 im gesperrten Rheinufertunnel in Düsseldorf eine Video- und Lichtinstallation und betreibt seit 2018 die konzeptionelle und bauliche Ausarbeitung des neuen Kulturortes Kulturraffinerie K714, die aus einem über einhundert Jahre alten Industriedenkmal hervorgehen wird. Gemeinsam mit der Stadt Monheim am Rhein werden die Kulturwerke zu einem überregionalen Kulturveranstalter aller Sparten ausgebaut und entwickeln für die Bürgerschaft einen Kulturort für Alle.Pressekontakt:Für Anfragen (auch Fotos und Videos) wenden Sie sich bitte an Frank-Uwe Orbons, Monheimer Kulturwerke GmbH, 02173-951-5843 / forbons@monheimer-kulturwerke.de.Original-Content von: Monheimer Kulturwerke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163254/5530052