Die Top-Performer des S&P 500 sind bekannte Größen wie Alphabet, Nvidia oder Microsoft. Doch Top-Analysten warnen: Bei drei der zehn besten Aktien des Index wird es jetzt Zeit, zu verkaufen. Für den S&P 500 läuft es dieses Jahr rund. Er liegt bereits über zwölf Prozent im Plus. Allerdings: Das liegt vor allem an wenigen einzelnen Aktien, die den Index maßgeblich vorantreiben. Wie "Investor's Business Daily" berichtete, rät Morningstar in einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...