The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.06.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2023



ISIN Name

SE0000426546 NEW WAVE GROUP AB B SK 3

SE0017085020 SIGNUP SOFTWARE AB

US1724062096 CINEVERSE CORP. DL-,01

US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1

US3811194030 GOLDEN MINERALS CO.DL-,01

