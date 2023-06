LES MANS, Frankreich, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gentex Corporation (https://www.gentex.com/) (NASDAQ: GNTX (https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gntx)), ein offizieller Zulieferer von Peugeot Sport und führender Anbieter von mit dem Sehen verbundenen Technologien für die globale Automobilindustrie, hat das völlig neue 9X8 Hybrid Hypercar von Peugeot mit einem intelligenten Rückspiegelsystem ausgestattet, das die Sicht im Fahrzeug nach hinten beim bevorstehenden 24-Stunden-Rennen von Le Mans und bei der FIA World Endurance Championship optimieren soll.



Mit dem Fokus auf Leistung und Sicherheit haben Peugeot Sport und Gentex gemeinsam einen hochmodernen digitalen Rückspiegel entwickelt, der die Sicht und das Situationsbewusstsein des Fahrers während des Rennens verbessern wird. Bei dem System handelt es sich um eine für Rennen verbesserte Version des Full Display Mirror (FDM) von Gentex, einem digitalen Rückspiegel, der in mehr als 90 Personenkraftwagen auf der ganzen Welt verfügbar ist. Die Technologie nimmt Videos mit einer nach hinten gerichteten Kamera auf und überträgt sie auf ein in den Spiegel integriertes LCD-Display, so dass der Fahrer einen weiten, ungehinderten Blick hinter das Fahrzeug hat.

"Der Gentex-Spiegel ist wirklich ein Game Changer für uns, vor allem bei Langstreckenrennen in diesen Autos mit geschlossenem Cockpit, die wir heute haben", so Gustavo Menezes, Rennfahrer bei Peugeot Sport. "Man hatte immer Autos im toten Winkel und musste raten, wann man seinen Platz verlassen konnte. Wenn man sich jetzt durch den Verkehr kämpft, weiß man in dem Moment, in dem man das Auto, das man gerade überholt hat, im Spiegel des Gentex-Displays sieht, dass man freie Bahn hat und zurück auf die Ideallinie fahren kann."

Um die Vorteile eines digitalen Rückspiegels zu verdeutlichen, haben Gentex und Peugeot Sport ein kurzes Video (https://www.youtube.com/watch?v=aMIHKWfJOCY) mit Interviews mit dem Fahrer Gustavo Menezes und mit François Coudrain, dem Leiter des Bereichs Antriebsstrang für das WEC-Programm von Peugeot Sport, produziert.

Die Pkw-Version des digitalen Rückspiegels von Gentex bietet bimodale Funktionalität. Im Spiegelmodus funktioniert das Produkt wie ein Standard-Rückspiegel. Mit dem Umlegen eines Hebels wechselt der Spiegel jedoch in den Anzeigemodus, und es erscheint ein klares, helles LCD-Display durch die reflektierende Oberfläche des Spiegels, das eine breite, ungehinderte Sicht nach hinten bietet.

Das Peugeot 9X8 Hypercar ist ein Hochleistungsrennwagen, der für die Teilnahme an der FIA World Endurance Championship (WEC) entwickelt wurde. Nach 12-jähriger Abwesenheit vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans möchte der französische Automobilhersteller in dieser Saison in die Fußstapfen der berühmten Langstreckenmodelle der Marke treten, dem Peugeot 905 und dem Peugeot 908, Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans in den Jahren 1992, 1993 und 2009.

Das Aushängeschild des FIA World Endurance Championship, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, ist eines der ältesten Autorennen der Welt und wird auf der ganzen Welt bewundert. Es wurde 1923 ins Leben gerufen, um den Automobilherstellern die Möglichkeit zu geben, die Haltbarkeit ihrer Fahrzeuge im Wettbewerb unter Beweis zu stellen, und hat sich zu einem idealen Testgelände für eine Vielzahl von technologischen Entwicklungen entwickelt, die dann in der gesamten Automobilindustrie eingesetzt werden können. Das Jahrhundert-Jubiläum des 24-Stunden-Rennens von Le Mans wird am 10. und 11. Juni 2023 stattfinden.

Über Peugeot Sport

Seit mehr als 10 Jahren perfektioniert Peugeot Sport seine Beherrschung der Hybrid-Elektro-Technologie im Wettbewerb und auf der Straße. Nach den Projekten 908 HY, 908 HYbrid4, 308 R Hybrid und 208 FE ist die neuartige Performance mit der Einführung der neuen PEUGEOT SPORT ENGINEERED-Linie, die ab 2022 durch ein neues WEC-Programm (World Endurance Championship) unterstützt wird, nun für alle verfügbar.

Über Gentex

Die 1974 gegründete Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) ist ein Anbieter von automatisch abblendenden Rückspiegeln und Elektronik für die Automobilindustrie, von abblendbaren Flugzeugfenstern für die Luftfahrt sowie von Produkten für den Brandschutzmarkt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.gentex.com (http://www.gentex.com/).

Pressekontakt bei Gentex Pressekontakt für Peugeot Sport WEC Craig Piersma Justine MORICE (616) 772-1590 x4316 +3376262287 craig.piersma@gentex.com (mailto:craig.piersma@gentex.com) justine.morice@external.stellantis.com (mailto:justine.morice@external.stellantis.com)

Pressekontakt für Peugeot Sport WEC

Justine MORICE

+3376262287

justine.morice@external.stellantis.com (mailto:justine.morice@external.stellantis.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cb47ee1-b26b-483c-ba87-d209d6e8b80d/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cb47ee1-b26b-483c-ba87-d209d6e8b80d/de)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a283afdc-0d7a-40b1-a9ad-c2add3484daf/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a283afdc-0d7a-40b1-a9ad-c2add3484daf/de)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d9cdd54-22ec-4f31-81a3-015a97e0785b/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d9cdd54-22ec-4f31-81a3-015a97e0785b/de)