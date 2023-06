München (ots) -Was für ein intensives Finale 1 zwischen Bonn und Ulm: Viel Trash-Talk, eine Menge Nicklichkeiten, Fouls und dann schlägt Ulm wieder zu: 79:73-Sieg in der Hochburg der Telekom Baskets, seit 25 Heimspielen schier uneinnehmbar - Anton Gavels Team hat's geschafft, führt nun 1:0 in der Finaleserie. Für die Ulmer ein besonderer Sieg, den sie ihrem verstorbenen Betreuer Andi "Kutscher" Klee widmen, der kurz nach dem Finaleinzug überraschend verstarb. "Ja, das war ein Sieg für Andi. Er war so wichtig für uns. Er war unser Ruhepol und unser Herz. Jedes Mal, wenn wir auf das Feld gehen, ist es für Andi", erklärt Kapitän Thomas Klepeisz. Die sportliche Einordnung kam wie gewohnt nüchtern von Coach Anton Gavel: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Die Mannschaft glaubt an ihre Stärke und ihre Fähigkeiten. Das ist einfach das Wichtigste. Wir versuchen, ein paar Tipps zu geben, das ist alles. Die Mannschaft macht das auf dem Feld." Jetzt müssen die Bonner am Sonntag (live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport) Gas geben, um die Serie auszugleichen. "Ich habe keinen extra Druck. Wir wollen das hier genießen. Wir sind nicht jedes Jahr in dieser Situation. Die Jungs sind sehr fokussiert", gibt sich Tuomas Iisalo selbstbewusst. "Ulm ist eine tolle Mannschaft. Die machen einen extrem guten Job. Die waren die bessere Mannschaft. Aber das ist noch eine lange Serie", glaubt Bonns Sebastian Herrera.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des ersten Finals - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag mit Spiel 2 zwischen den Finalisten den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm - live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport. Gespielt wird im Best of 5-Modus. Alle Spiele gibt's live bei MagentaSport.Telekom Baskets Bonn - ratiopharm Ulm 73:79 (Serienstand 0:1)Der Favoritenschreck und Underdog schlägt wieder zu. Ulm überrascht weiter in den Playoffs. Bonn verliert nach 25 BBL-Siegen wieder ein Spiel. Damit geht Ulm in der Finalserie in Führung.Anton Gavel, Trainer Ulm: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Die Mannschaft glaubt an ihre Stärke und ihre Fähigkeiten. Das ist einfach das Wichtigste. Wir versuchen, ein paar Tipps zu geben, das ist alles. Die Mannschaft macht das auf dem Feld... Das wir so früh mit Fouls belastet wurden, hat uns alles ein bisschen erschwert. Die anderen Jungs sind dann aber in die Bresche gesprungen. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen. Alle haben dran geglaubt... In 2 Wochen ist die Saison so oder so vorbei. Da musst du alles rainhauen an Körner, was du jetzt noch hast. Es geht um einen Titel."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZVpzYW1mMFVGaTVNcS84RVJYbnVIUHJKVmluOVBQVFJac3UxS3NZTE1oTT0=Thomas Klepeisz, Ulm über Teambetreuer Andi "Kutscher" Klee, der kurz nach dem Finaleinzug der Ulmer überraschend verstorben ist. Klee war 22 Jahre Teil der Ulmer Mannschaft: "Ja, das war ein Sieg für Andi. Er war so wichtig für uns. Er war unser Ruhepol und unser Herz. Ein richtig guter Typ, der alles für die Mannschaft gemacht hat. Er hat das gelebt über viele, viele Jahre. Den gesamten Rest der Saison widmen wir Andi. Jedes Mal, wenn wir auf das Feld gehen, ist es für Andi."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bENnMHV5ZXVJZythU3FYWENQSDEvSGVOZ3k0elBDNnlVLytzRS9ESFJEMD0=Tuomas Iisalo, Trainer Bonn: "Wir müssen das Spiel gut analysieren. Wir haben 24 Prozent der Dreier getroffen, Ulm hat 39 Prozent getroffen. Das ist ein großer Unterschied. Ich denke, wir haben mit den Offensiv-Rebounds einen guten Job gemacht. In der 2. Halbzeit hatten wir dann einige unnötige Ballverluste und ein paar Würfe hätten auch reingehen können. Wir spielen gegen einen guten Gegner. Jetzt analysieren wir das Spiel und gewinnen dann Spiel 2."Iisalo über eine potenzielle Favoritenrolle: " Ich habe keinen extra Druck. Wir wollen das hier genießen. Wir sind nicht jedes Jahr in dieser Situation. Die Jungs sind sehr fokussiert."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T3J5d2tjWXRxWlNQMW81ZVhyNVBWYXpmYkl2Y2FRdkwwYitmVXpsczBhST0=Sebastian Herrera, 8 Punkte, Bonn: "Wir haben uns was anders vorgenommen, wir wollten aggressiver sein. Wir wollten den Ball richtig gut bewegen. Das haben wir nicht gemacht... Ulm ist eine tolle Mannschaft. Die machen einen extrem guten Job. Die waren die bessere Mannschaft, aber das ist noch eine lange Serie."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2VCNTRXNStTTWQwR0FIMU5ZSmRpWFJDL1R2RDNYUUlhSEp1ZkxrVVdCaz0=Die letzte Minute inklusive Entscheidung und kleiner Auseinandersetzung nach dem Buzzerbeater im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enFXdW1yMUNoK3hKSTRCZitCRGgvYjJ6dms4eGtXbis5MEdWY2wyZGhpQT0=Basketball live bei MagentaSport:Die BBL-Finals - Best of 5-ModusFreitag, 09.06.2023Finale 1 ab 20.15 Uhr: Telekom Baskets Bonn - ratiopharm UlmSonntag, 11.06.2023Finale 2 ab 17.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - ratiopharm UlmMittwoch, 14.06.2023Finale 3 ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Telekom Baskets BonnAm nächsten Donnerstag startet die Frauen EM - erstmals wieder mit einem deutschen Team. MagentaSport zeigt die deutschen und ausgewählte Partien ab dem Viertelfinale live.Die Basketball- EM der Frauen LIVEDonnerstag, 15.06.2023Eröffnungsspiel ab 11.05 Uhr: Montenegro - GriechenlandAb 20.35 Uhr: DEUTSCHLAND - FrankreichFreitag, 16.06.2023Ab 17.50 Uhr: DEUTSCHLAND - SlowenienSonntag, 18.06.2023Ab 12.05 Uhr: DEUTSCHLAND - Großbritannien (Abschluss Vorrunde)