Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist jedenfalls tief gefallen, das können wir sagen. Seit dem fulminanten Anstieg nach dem Börsengang und einem Allzeithoch von deutlich über 150 Euro folgte insbesondere nach der Coronakrise und in Zeiten hoher Inflation ein tiefer Fall. Bei einem Aktienkurs von 11,80 Euro sehen wir, dass die Anteilsscheine lediglich noch ein Schatten ihrer früheren Selbst sind. Investoren könnten sich fragen: Handelt es sich bei Beyond Meat jetzt um eine Jahrhundertchance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...