Immer beliebter...: Goldpreis weiterhin stabil! Nachfrage bleibt hoch!

Gold bleibt dank der vorhandenen und aufkommenden Unsicherheiten beliebt! Deshalb sind weiter steigende Preise höchst wahrscheinlich!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Investoren und Anleger wenden sich verstärkt dem Edelmetall zu, um ihre Portfolios abzusichern und potenzielle wirtschaftliche Unsicherheiten auszugleichen. Eine der Hauptursachen für den Anstieg des Goldpreises war die nachlassende Stärke des US-Dollars. Denn eine schwächere US-Währung macht Gold attraktiver für ausländische Investoren, da es ihre Kaufkraft erhöht. Darüber hinaus zeigten sich Investoren besorgt über die steigende Inflation und die wirtschaftlichen Unsicherheiten, aufgrund globaler Handelskonflikte.

Die geopolitische Lage spielt ebenso eine Rolle bei der Entwicklung des Goldpreises wie die Entscheidungen der US-Notenbank. Geopolitische Spannungen gibt es gerade zwischen den USA und China, was zu Unsicherheiten unter den Investoren führt. Und Gold ist bekanntermaßen die beste Absicherung gegen potenzielle Risiken.

Experten sind der Meinung, dass der Goldpreis auch in den kommenden Wochen weiter steigen wird. Denn die Unsicherheit in Bezug auf die weltweite wirtschaftliche Erholung und die anhaltenden geopolitischen Spannungen sollten die Nachfrage nach Gold weiterhin hochhalten. Von diesen für Gold hervorragenden Aussichten wird auch Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) profitieren, die erst jüngst wieder sensationelle Explorationserfolge vermelden konnte.

Maple Gold Mines - TOP-Mineralisierungen, auch in der Tiefe!

Insgesamt 7.343 Bohrmeter wurden in der jüngsten Explorationsphase auf dem Goldprojekt "Joutel' im Minengebiet "Telbel' von Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) gebohrt, bei denen immer wieder hochgradige Treffer gelandet wurden. Jetzt sogar unterhalb des historischen Bergbaus, was für noch riesiges Potenzial spricht!

Fast schon regelmäßig werden vom Unternehmen Volltreffer in Kombination mit hervorragenden Daten gemeldet, die das geologische Verständnis deutlich verbessern. Also ganz nach dem Geschmack des Maple Gold und Agnico Eagle-"Joint Ventures' sowie deren Aktionäre. Denn die bisherigen Untersuchungsergebnisse zeigen beeindruckende Goldgehalte, die ihre komplette Mineralisierungs-Power sogar unterhalb des bisherigen historischen Bergbaus erst so richtig offenbart.

Tiefenbohrungen - (k)ein Buch mit sieben Siegeln…?!

Tiefenbohrungen sind deshalb so spannend, weil man nur selten auf eindeutige historische Daten mit Bohrtiefen auch unterhalb von 2.000 m zurückgreifen und daher das Ergebnis nur schwer vorhersehen kann. Umso beeindruckender ist es, wenn die eingebrachten Bohrlöcher mit TOP-Ergebnissen ans Tageslicht treten und sich die Annahmen des Explorationsteams bestätigen.

So gewesen z.B. in Bohrloch TB-23-003W2 das 3,5 g/t Au über 4,8 m in 2.018,2 m Tiefe lieferte, einschließlich 5,2 g/t Au über 2,0 m und 11,0 g/t Au über 0,5 m. Aber das ist noch nicht alles, denn das selbe Bohrloch resultierte mit weiteren beeindruckenden 3,9 g/t Au über 4,5 m ab 2.044,4 m Tiefe, einschließlich 5,8 g/t Au über 2,0 m und 7,6 g/t Au über 1,0 m.

Weitere hochkarätige Erkenntnisse konnten den ersten Tiefenbohrungen entnommen werden, die für die zukünftige Ausrichtung bedeutend sind. Denn das mit einer Länge von rund 2.242 m tiefste Bohrloch TB-23-002AW1 endete in einer Sulfidmineralisierung, wobei die anomalen Goldgehalte im Bohrloch zunahmen. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass das System auch in der Tiefe weiterhin offen ist.

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold Mines, zeigte sich begeistert von den Ergebnisse der Tiefenbohrung die er wie folgt zusammenfasste:

"Die erste Phase der Tiefbohrungen bei "Telbel' zeigt das Vorhandensein einer hochgradigen Goldmineralisierung unterhalb der unterirdischen Minenanlagen und der tiefsten historischen Goldabschnitte bei "Telbel'. Zwei Bohrlöcher stießen im Wesentlichen auf eine Mineralisierung, was auf das Potenzial für zusätzliche Goldabschnitte mit bescheidenen Bohrlocherweiterungen hinweist. Die obere Zone mit niedrig-gradigem semi-massiven Pyrit in TB-23-003W1 und W2 liefert uns auch den Beweis für mehrere zusätzliche breite Zonen mit Goldmineralisierung in wenig gebohrten Gebieten mit Gehalts- und Volumenpotenzial."

https://www.youtube.com/watch?v=CQ5bAmq7YBs

Fazit:

Die aktuellen Ergebnisse des ersten Tiefenbohrprogramms von "Telbel' bestätigen die Streich- und Tiefenkontinuität des "Eagle-Telbel'-Minenhorizonts über die bisherigen Grenzen der Bohrungen hinaus. Und dabei zeigen sie weitere mineralisierte Horizonte, welche mit einem eindeutigen "Ressourcenbooster'-Potenzial versehen sind.

Aktuell laufen die Arbeiten, die Multi-Element-Proben zu bewerten und die Gesteinsarten genauer zur charakterisieren. Weiterhin werden die Bohrergebnisse und ihre jeweiligen Keile detaillierter überprüft, um Rückschlüsse auf die Kontinuität der Sulfidzonen zu gewinnen. Mit Abschluss der entsprechenden Arbeiten könnten sodann konkrete Bohrziele für das Folgebohrprogramm entwickelt werden.

Nachdem kürzlich der Start einer liegenschaftsweiten "VMS'-Erkundung bekanntgegeben wurde, sehen wir einen umfangreichen News-Flow über die Sommermonate gegeben, welche sicherlich weitere hochkarätige Spitzennachrichten für uns bereithalten.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

