Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/81: AT&S 30 und ein Plädoyer für eine kurze Behaltefrist, Umsätze in Wien auf LangfristlowDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/81 geht es um eine starke AT&S und Research zu Wolftank bzw. ams Osram. Und dann bringe ich noch ein Plädoyer für eine kurze Behaltefrist, denn die Handelsvolumina an der Wiener Börse bestätigen die Studien, die mehr Aktienbesitz in Österreich zeigen, überhaupt nicht. Wir haben die geringsten ...

