FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Bewertung von Tunesien um eine Stufe auf CCC- von CCC+ gesenkt. Zur Begründung verweisen die Analysten unter anderem auf die Verzögerungen in den Verhandlungen über einen neuen Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Herabstufung des langfristigen Schuldenratings "spiegelt die Unsicherheit darüber wider, ob Tunesien in der Lage ist, ausreichend Mittel aufzubringen, um seinen erheblichen Finanzbedarf zu decken", hieß es weiter.

Der Finanzierungsplan der Regierung stütze sich auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar an externer Finanzierung, was 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspreche. Die Analysten glauben, dass der größte Teil des Plans von einem IWF-Programm abhängt und wahrscheinlich in diesem Jahr nicht vollständig mobilisiert werden kann, selbst wenn eine IWF-Vereinbarung erst im zweiten Halbjahr 2023 erzielt werden kann.

Ohne eine IWF-Vereinbarung könnten 2023 etwa 2,5 Milliarden US-Dollar an externen Finanzmitteln - vor allem von Algerien, der AfreximBank, Projektdarlehen von multilateralen Partnern und erhöhte Zuschüsse von bilateralen Partnern - zur Verfügung gestellt werden, was die Finanzierungsprobleme verschärfen würde. Alternative Finanzierungsquellen für 2024 seien nicht absehbar.

