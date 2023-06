DJ Rheinmetall-CEO sieht operatives Ergebnis 2025 bei 1,5 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, rechnet angesichts glänzender Geschäftsaussichten mit einem weiter steigenden Aktienkurs. Zwar sei er mit der Entwicklung der Rheinmetall-Titel "sehr zufrieden", trotzdem halte er einen noch höheren Börsenwert für fair, sagte Papperger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "2025 dürfte unser operatives Ergebnis bei 1,5 vielleicht sogar 1,7 Milliarden Euro liegen. Für eine faire Bewertung multiplizieren Sie das mit dem Faktor elf bis zwölf. Dann haben Sie ungefähr die Größenordnung", so Papperger weiter. "Eine Bewertung von 17 Milliarden Euro ist für Rheinmetall mittelfristig realistisch", betonte er.

Der Aktienkurs des Rüstungs- und Technologieunternehmens hat sich seit Dezember 2021 verdreifacht. Derzeit wird Rheinmetall an der Börse mit etwa 10,5 Milliarden Euro bewertet.

Papperger räumte in dem Interview ein, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine einen "entscheidenden" Anteil an den Wachstumsphantasien habe. "Ein Großteil unseres Wachstums ist auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Kein Land in Europa ist gut vorbereitet für den Fall, dass ein Aggressor es überfällt. Das haben die Regierungen begriffen, deshalb steigt die Nachfrage nach unseren Produkten", sagte er.

Auch im Hinblick auf Bestellungen aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen für die Bundeswehr zeigte sich Papperger zuversichtlich. "Wir sind im Augenblick dabei, mehrere sehr große Aufträge zu verhandeln: Panzer, Munition, demnächst Flugabwehr - und Flugzeuge. Dabei geht es um lange Laufzeiten und viele Milliarden Euro".

Allerdings solle Rheinmetall nicht zu einem reinen Rüstungskonzern werde. "Wir suchen Käufer für unser Kolbengeschäft, weil es den geringsten Ertrag abwirft und weil wir dort langfristig kein Wachstumspotenzial sehen. In anderen zivilen Bereichen investieren wir. Zum Beispiel liefern wir künftig besonders leise Kompressoren für Wärmepumpen. Und unser Tech-Center hat gerade in Bordsteine integrierte Elektroladepunkte entwickelt", so Papperger.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2023 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.