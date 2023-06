Was für viele nur eine pixelige Kindheitserinnerung ist, wird jetzt wieder Realität. Es kommt ein neues Tamagotchi in die Läden, das den Charme von früher mit moderner Technik vereinen soll. Bandai Namco hat offiziell den Start des Tamagotchi Uni angekündigt, einem brandneuen und modernen Tamagotchi-Gerät, das mit WLAN-Kompatibilität ausgestattet ist. Dabei will sich der Hersteller auch die aktuelle Popularität des Metaverse zunutze machen und schafft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...