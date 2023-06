DAX und Co scheinen in den letzten Tagen etwas eingeschlagen zu sein, was Experten mit dem anstehenden Zinsentscheid der Fed begründen. Die Anleger scheinen sich für den Moment bedeckt zu halten und zum Wochenende hat es beim DAX für die Marke von 16.000 Punkten nicht gereicht. Die Bullen sind allerdings nicht untätig und bei einigen Einzeltiteln lässt sich eine deutliche Aufwärtstendenz feststellen.Zu den Gewinnern der Woche zählt die Aktie von Tesla (US88160R1014), welche auf Wochensicht um fast 20 Prozent zulegen konnte. Dabei ließen die ...

