Ziemlich lethargisch gaben sich die meisten deutschen Aktien zuletzt. DAX und Co warteten ab. Ob der DAX die 16.000-Punkte-Marke in den nächsten Tagen nachhaltig überspringen kann, hängt vor allem von den Zinssitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank ab. Schon am Dienstag kommen weitere wichtige Zahlen. Der Wochenausblick. Der DAX hat sich zuletzt an der Charthürde von 16.000 Punkten die Zähne ausgebissen, hielt sich aber immerhin auf hohem Niveau. Am Freitag ging der Leitindex ...

