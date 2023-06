* Tanz auf dem Vulkan* Staatsverschuldung wird weiter drastisch steigen* Gold-Markttechnik sehr bullish* Kaufsignal für Minenaktien

Liebe Leser,



im großen Bild betrachtet, hat der Goldpreis in Dollar Anfang Mai 2023 die Obergrenze einer 2 &xBD;-jährigen Chartformation getestet. Dann begann eine Konsolidierung. In dieser völlig normalen Verschnaufpause von rund 5% sehe ich das Sprungbrett für den Ausbruch nach oben, mit dem der nächste große Aufwärtstrend beginnt. Und dieser Aufwärtstrend hat es in sich.



Denn diese Formation, die Sie auf dem folgenden Chart sehen, ist trotz ihrer Dauer nur Teil einer hier nicht gezeigten sehr viel größeren und außerordentlich bullishen Formation, die einen Kursanstieg signalisiert, der mehrere Jahre anhalten und zu einem sehr viel höheren Goldpreis führen wird.

