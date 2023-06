Straubing (ots) -



Es mag entschlossen klingen, wenn Innenministerin Nancy Faeser ernstmachen und ihre Forderung nach einem Verbot von Messern in Bussen und Bahnen umsetzen will. Hat niemand ein Messer dabei, kann ja auch niemand zustechen, so die Logik hinter dem Plan. Wenn es nur so einfach wäre. Doch ist es bei der Bahn und im öffentlichen Personennahverkehr ohnehin untersagt, Messer mitzunehmen. Bloß halten sich Halbstarke, für die eine möglichst martialische Klinge eine Frage der Ehre und des Prestiges ist, nicht daran. (...) Faesers Verbot würde deshalb allenfalls für Scheinsicherheit sorgen. Zumal es sich kaum effektiv kontrollieren ließe.



