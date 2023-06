Stuttgart (ots) -



Die Reaktionen auf Lärm und auf Verspätungen wegen zeitweiser Sperrung von Lufträumen für den zivilen Verkehr werden einen ersten Anhaltspunkt dafür geben: Wie weit ist es tatsächlich her mit der Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach Ausweitung des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 ausgerufen hat? Schließlich macht Air Defender fühlbar: Die Zumutungen aller Vorsorge für die äußere Sicherheit sind nicht samt und sonders wegdelegierbar an Soldaten. Und es geht um mehr als Geld für die Bundeswehr, so wichtig das auch ist. Das wird nicht allen gefallen. Aber es führt kein Weg daran vorbei: Landes- und Bündnisverteidigung sind vor allem eines - Kopfsache.



