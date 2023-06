Im Umfeld der am Freitag völlig ausgebliebenen weiteren Publikationen neuer Wirtschaftsdaten oder auch von FED- und EZB-Vorstandsreden mit Relevanz für die Edelmetallmärkte gab Platin in seiner grundsätzlich erhöhten Konjunkturzyklizität am letzten Handelstag der Woche weiter geringfügig um - 0,2 % auf 1012 USD nach.Mit dem am Freitag gleichzeitig erreichten Kurstief von nur noch 1001 USD testete Platin (TVC:PLATIN) jedoch seinen seit dem 10.03. letzten verbliebenen flachsten Aufwärtstrend zum dritten Mal seit dem 31.05. erfolgreich und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...