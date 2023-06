The following instruments on XETRA do have their first trading 12.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.06.2023Aktien1 JP3799660000 Being Holdings Co. Ltd.2 US30712D1072 Fangda Carbon New Material Co. Ltd.3 JP3292900002 Kowa Co. Ltd.4 CNE1000030Y7 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.5 US1724063086 Cineverse Corp.6 SE0020356970 New Wave Group ABAnleihen/ETF1 XS2626289222 3i Group PLC2 XS2636592102 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)3 FR001400IKC7 Ile-de-France Mobilités4 XS2636439684 Kroatien, Republik5 FR001400IIO6 THALES S.A.6 US91911TAR41 Vale Overseas Ltd.7 DE000MHB35J0 Münchener Hypothekenbank eG8 ES0000012L78 Spanien, Königreich9 DE000DD5A3M6 DZ BANK AG10 US87031CAL72 AB Svensk Exportkredit11 US02005NBT63 Ally Financial Inc.12 US02343UAJ43 Amcor Finance USA Inc.13 XS2635182509 Close Brothers Group PLC14 XS2633553933 Commercial Bank of Dubai P.S.C.15 US256677AP01 Dollar General Corp. [New]16 US256677AN52 Dollar General Corp. [New]17 US263534CR89 E.I. Du Pont de Nemours & Co.18 FR001400IIU3 Edenred SE19 US24422EWY12 John Deere Capital Corp.20 XS2544560639 Kubota Credit Corporation U.S.A.21 XS2604821228 Litauen, Republik22 XS2634072024 Lloyds Bank PLC23 US57629X6G80 MassMutual Global Funding II24 US581557BU82 McKesson Corp.25 US581557BT10 McKesson Corp.26 US636274AE20 National Grid PLC27 US636274AD47 National Grid PLC28 US693475BR55 The PNC Financial Services Group Inc.29 US693475BQ72 The PNC Financial Services Group Inc.30 XS2630496672 The Weir Group PLC31 US91159HJN17 U.S. Bancorp32 US91159HJM34 U.S. Bancorp33 LU2484583138 UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF34 IE000P3D0W60 WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF