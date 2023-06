DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Der Vorstand um VW-Chef Oliver Blume bereitet einen tiefgreifenden Umbau von Europas größtem Autobauer vor. In einem ersten Schritt sollen die Kosten sinken. Zugleich will die VW-Spitze das Konzerngefüge neu zuordnen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Ein Manager aus der Topebene sprach vom "größten Umbau seit Jahrzehnten". Am Dienstag will sich der Aufsichtsrat mit dem Thema befassen. "Wir müssen handeln, da wir sonst den Anschluss an die Konkurrenz verlieren", sagte ein Topmanager. Die Eckdaten will die Mannschaft um Blume am 21. Juni auf einem Kapitalmarkttag Investoren vorstellen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - In Indien ist die Deutsche Bank wegen mutmaßlich illegaler Finanztransaktionen des chinesischen Smartphone-Riesen Xiaomi ins Fadenkreuz der Behörden geraten. Wie die britische HSBC und das US-Geldhaus Citigroup wurde sie wegen des Verdachts unrechtmäßiger Überweisungen von Xiaomi an ausländische Unternehmen von insgesamt 670 Millionen Dollar angeschrieben. Die Banken hätten die Bescheide erhalten, weil sie angeblich solche Überweisungen ins Ausland ohne entsprechende Prüfung und Anforderung der nötigen Unterlagen zugelassen hätten. (SZ)

BIONTECH - Der am Montag am Landgericht Hamburg beginnende Zivilprozess gegen den Impfstoffhersteller Biontech wird nach Informationen von Welt mit einem Befangenheitsantrag gegen den Richter starten. "Wir haben den Antrag gestellt, den Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen", sagte der Rechtsanwalt Tobias Ulbrich, der die mutmaßlich impfgeschädigte Klägerin vertritt, gegenüber Welt. Den Antrag habe Ulbrich aufgrund mehrerer Irritationen über den Richter eingebracht. "Dem Richter war es nicht wichtig, vor der mündlichen Verhandlung der Beklagten rechtliches Gehör zu schenken. Zudem bin ich irritiert davon, dass der Richter allein und ohne die Kammer mit drei Berufsrichtern entscheiden will. Ich halte es deshalb für gut möglich, dass der Richter bereits eine Ablehnung unserer Klage plant", so Ulbrich. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2023 01:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.