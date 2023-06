Die Zinswende hat den bereits taumelnden Markt für Mittelstandsanleihen in noch größere Unruhe versetzt: Kupons und Renditen schießen in die Höhe, Neuemissionen bleiben aus, stattdessen wächst die Zahl der Ausfälle. Und zu allem Übel wurde auch noch der KFM-Mittelstandsanleihen-Fonds - einer der prägenden Investoren am Markt - bis auf weiteres geschlossen. "Eine schöne Situation ist das nicht, die Lage ist schwierig", gibt Kai Jordan, Vorstand Corporates & Markets der Mwb Wertpapierhandelsbank und einer der aktivsten Player am Markt, unumwunden zu. Bei FINANCE-TV nimmt er zu den verschiedenen Facetten der aktuellen Lage Stellung, berichtet, wie das "New Normal" bei den Zinskupons der Mini-Bonds aussieht und was für Emittenten es im zweiten Halbjahr trotz allem noch zu vertretbaren Konditionen an den Markt schaffen könnten.