- BERENBERG SENKT COMPUGROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 56 EUR - BERNSTEIN HEBT ADIDAS AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 190 EUR - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 530 (440) USD - 'BUY' - BERENBERG STARTET ME GROUP INTERNATIONAL MIT 'BUY' - ZIEL 200 PENCE- GOLDMAN SENKT GREAT PORTLAND AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 440 (470) PENCE- GOLDMAN SENKT SEGRO PLC AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 800 (900) PENCE- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 56 (62) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 4050 (3750) PENCE - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SETZT PRYSMIAN UND REXEL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'- MORGAN STANLEY HEBT OTP BANK AUF 'OVERWEIGHT'- RBC HEBT SOLARIA ENERGIA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 16 (17) EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...