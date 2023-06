Allianz mit 43%-Chance und Kapitalgarantie

Seitdem die Zinsen auf dem Weg nach oben sind, vergrößert sich auch wieder das Angebot von Strukturierten Anlageprodukten mit vollständigem oder sogar über den Kapitaleinsatz wirksamen Kapitalschutz.

Wie die Beispiele weltweite Finanzkrise oder Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich veranschaulicht haben, können unerwartete Ereignisse das Gleichgewicht der Märkte durchaus gehörig ins Wanken bringen. Deshalb ist es für Anleger mit dem mittelfristigen Veranlagungshorizont von beispielsweise fünf Jahren durchaus vernünftig, ein Finanzprodukt auszuwählen, das auch beim Eintritt eines unerwarteten Ereignisses für Schadensbegrenzung auf dem Depotauszug sorgt.

Diese Absicherung kann klarerweise nur durch Renditeverzicht erkauft werden. Darüber hinaus sollte zwecks Maximierung der Sicherheit ein Basiswert ausgewählt werden, der aus heutiger Sicht auf sehr soliden Beinen steht. Deshalb könnte die Kombination aus einer Veranlagung in die Allianz-Aktie ISIN:DE0008404005) mit Kapitalgarantie und begrenztem Gewinnpotenzial für Risiko averse Anleger durchaus von Interesse sein.

Vollständige Partizipation bis zum Cap

Der Schlusskurs der Allianz-Aktie des 30.6.23 wird als Startwert für die LBBW-Allianz Safe-Anleihe mit Cap fixiert. Bei 143 Prozent des Startwertes wird sich der Cap befinden. Die Partizipation an einem Kursanstieg der Allianz-Aktie bis zum Cap beträgt 100 Prozent.Wenn sich der Kurs der Allianz-Aktie am finalen Bewertungstag in fünf Jahren (21.7.28) mit 43 Prozent oder mehr gegenüber dem Startwert im Plus befindet, dann wird die Anleihe mit ihrem Maximalbetrag in Höhe von 143 Prozent des Nennwertes getilgt.

Notiert die Aktie am Ende "nur" mit 25 Prozent gegenüber dem Startwert im Plus, dann sorgt die 100-prozentige Partizipationsrate dafür, dass die Anleihe am 28.7.28 mit 125 Prozent des Nennwertes zurückbezahlt wird. Rutscht der Allianz-Aktienkurs hingegen ins Minus, dann wird das Garantieprodukt am Ende der Laufzeit mit 100 Prozent des Ausgabepreises zurückgenommen. Allerdings ist zu beachten, dass die Kapitalgarantie ausschließlich am Ende der Laufzeit der Anleihe wirksam wird. Ein vorzeitiger Verkauf kann mit Kursverlusten verbunden sein.

Die LBBW-Allianz Safe-Anleihe mit Cap, Laufzeit bis 28.7.28, ISIN: DE000LB4CKV6, kann noch bis 30.6.23 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit der neuen Safe-Anleihe mit Cap können Anleger ohne Kapitalverlustrisiko in den nächsten fünf Jahren einen Maximalertrag von 43 Prozent erwirtschaften.

Quelle: zertifikatereport.de