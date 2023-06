Janus Henderson Investors: Aktienqualität zählt Aktienqualität zählt12. Juni 2023Kommentar von Matt Peron, Director of Equity Research, Janus Henderson InvestorsInflationsbekämpfung der Fed mit höheren Zinssätzen sorgen für Rückgang der Liquidität und für eine Belastung der Unternehmensgewinne Konzentration der Kursanstiege auf begrenzte Anzahl an Mega-Caps überdeckt den Druck auf die Unternehmensgewinne Korrektur in der Zyklusmitte eher wahrscheinlich als ein steiler Abschwung - Fokus auf QualitätsunternehmenIm ...

