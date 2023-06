Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Handelswoche standen die Marktentwicklungen nicht nur im Zeichen der feiertagsbedingt verringerten Handelsaktivitäten, sondern auch schon zunehmend unter dem Eindruck der anstehenden FED- und EZB-Entscheidungen in dieser Woche, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...