Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erneut herrschte im SSA-Segment in dieser (verkürzten) Woche eine rege von der EU und KfW (5 Mrd. EUR-Tap) angeführte Emissionstätigkeit, so die Analysten der Helaba.Die EU habe sich wie üblich hoher Überzeichnungsraten in Höhe von 10,4fach für den 3 Mrd. EUR-Tap der bis 2029 laufenden Anleihe und 11,2fach für den 4 Mrd. EUR-Tap des bis zum Jahr 2042 laufenden Bonds erfreut. Ile-de-France Mobilitès habe bei der Emission einer bis 2028 laufenden, grünen Anleihe (500 Mio. EUR) ein prall gefühltes Orderbuch und letztlich eine 9fache Überzeichnung verzeichnet. Allerdings treffe nicht jede Neuemission auf ausreichendes Investoreninteresse, wie der Tap des Landes Berlin (500 Mio. EUR) jüngst gezeigt habe. Insgesamt seien an den Primärmärkten mittlerweile deutliche Anzeichen einer graduellen Sättigung zu erkennen. ...

