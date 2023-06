Anleger schauen derzeit wieder stärker nach Japan. Einige japanische Aktien sind dabei besonders günstig. Dies zeigt eine Auswertung von zwei globalen Value-ETFs. 25 Prozent Japan-Anteil Mit dem iShares Edge MSCI World Value Factor ETF und dem Xtrackers MSCI World Value Factor ETF können Anleger in rund 400 Aktien investieren, die günstig bewertet sind. Dazu wertet MSCI beim MSCI World Enhanced Value Index drei Kennziffern aus: das aktuelle Kurs-Buchwert-Verhältnis, ...

