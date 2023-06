Nach mehreren Wochen Konsolidierung springt die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) am Montag über +3,5% hoch. Hintergrund: Konzernchef Armin Papperger hat am Sonntag in einem Interview den aus seiner Sicht fairen Wert des Rüstungstitels vorgerechnet, was die Wachstumsfantasien der Anleger erneut entfacht hat - zu Recht? Rheinmetall vorgestellt Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf ist nach Airbus der zweitgrößte deutsche Hersteller von Rüstungsgütern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...