Hamburg (ots) -- Preiskampagne mit Fokus auf Grillen und Sortimentsvielfalt- Grillgenuss mit neuen Papa Joe's Grillgewürzen- Aktivierende Maßnahmen mit vielfältigen Rezepten, Tipps und GewinnspielRan an die Grillzangen, fertig, grill! EDEKA präsentiert zur Grillsaison die erweiterte Preiskampagne mit Fokus auf Grillen. Mit günstigen Preisangeboten und starker Sortimentsvielfalt beweist der EDEKA-Verbund dabei erneut seine Fach- und Genusskompetenz auf allen Kanälen: Ab KW 24 machen die umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen inklusive Gewinnspiel Kundinnen und Kunden heiß auf die vielfältigen Grillangebote bei EDEKA.Ab sofort dreht sich bei EDEKA alles um den besten Grillgenuss. Von Würstchen und Steak über Grillkäse und -gemüse bis zu Beilagen, Saucen und neuen Grillgewürzen: Bei EDEKA finden Grillfans eine unschlagbare Vielfalt - und das zu günstigen Preisen, vereint mit bester Qualität und regionaler Herkunft. Für mehr Geschmack auf dem Grillteller sorgen unter anderem auch die neuen Grillgewürze von Papa Joe's, die ab sofort in den Märkten von EDEKA und Netto Marken-Discount zu finden sind.Eine umfangreiche Kommunikation für die große Grillvielfalt bei EDEKA begleitet dabei die Kampagne: Neben einer aufmerksamkeitsstarken Kommunikation am POS stehen im begleitenden Werbespot die Angebote rund um die große Grillvielfalt zum günstigen Preis bei EDEKA im Fokus. Rezepte, Tipps und Angebote finden Kundinnen und Kunden im Kampagnenzeitraum auf edeka.de/grillen. Noch bis zum 25. Juni können Grillfans dort auch am großen Grill-Gewinnspiel teilnehmen und sich die Chance auf attraktive Preise sichern. Auch das hauseigene Magazin MIT LIEBE widmet sich dem Thema. Die Social-Media-Kanäle von EDEKA sowie der EDEKA-Kochkanal yumtamtam auf Youtube kommunizieren die Grillthematik reichweitenstark und sorgen mit ansprechenden Videos rund ums Grillen für Appetit.Regionalität und Tierwohl ganzjährig im FokusNicht nur in der Grillsaison engagiert sich EDEKA für mehr Tierwohl: Der EDEKA-Verbund baut bereits seit Jahren das Angebot von Fleisch- und Wurstwaren mit den höheren Haltungsform-Stufen 3 und 4 aus - dazu zählt auch das wachsende Bio-Sortiment. Der Großteil der Fleisch- und Wurstprodukte stammt aus Deutschland und meist sogar von Landwirten aus der betreffenden Region. Zudem führen einige EDEKA-Großhandlungen bereits seit 2013 Schweine- und Geflügelfleisch mit dem Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz" vom Deutschen Tierschutzbund, das sich für bessere Haltungsbedingungen für Millionen von Tieren einsetzt und 2023 sein 10-jähriges Jubiläum feiert - EDEKA ist somit Partner der ersten Stunde.Weitere Informationen zur diesjährigen EDEKA-Grillkampagne gibt es unter: www.edeka.de/grillen. Der TV-Spot ist unter diesem Link (https://www.youtube.com/watch?v=BxVtTPicthg)abrufbar.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5530966