Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche bei impulsarmem und ruhigem Handel nachgegeben. Die Anleger hielten sich vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) in der aktuellen Woche zurück. Nach Beilegung des Schuldenstreits in den USA hat die Geldpolitik wieder ihre Rolle als dominierendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...