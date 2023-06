Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die beiden wichtigsten Notenbanken in den USA und der Eurozone entscheiden in dieser Woche über das Leitzinsniveau, so die Analysten der Helaba.Abseitig wesentlicher Impulse würden sich die Akteure heute wohl nicht mehr neu positionieren wollen.Datenseitig bleibe es heute ruhig und auch von Notenbankvertretern dies- und jenseits des Atlantiks gebe es im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen keine Äußerungen mehr. Erst morgen werde es interessant, wenn in Deutschland die Ergebnisse der ZEW-Umfrage veröffentlicht würden. Vor allem der Saldo der Konjunkturerwartungen stehe dabei im Mittelpunkt des Interesses. Die Vorgabe sei leicht negativ, denn die entsprechende Subkomponente des sentix-Investorenvertrauens sei nochmals schwächer ausgefallen als im Vormonat. Zudem habe der ZEW-Saldo die bisherige Abschwächung nicht im selben Ausmaß nachvollzogen. Ein weiteres Absinken des deutschen Stimmungsbarometers sei daher ins Kalkül zu ziehen und gegenüber der Konsensschätzung bestehe sogar Enttäuschungspotenzial. ...

