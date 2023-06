BYD wird eine Produktionsstätte für Natrium-Ionen-Batterien in China errichten. In Kooperation mit der Huaihai Holding Group will es BYD zum weltweit größten Anbieter von Natrium-Batteriesystemen für Kleinstfahrzeuge bringen. Vor diesem Hintergrund hat BYDs Batterietochter FinDreams nun eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem chinesischen Mischkonzern Huaihai Holding Group unterzeichnet. ...

