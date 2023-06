© Foto: Britta Pedersen - dpa



Die Aktien des Tickethändlers CTS Eventim geraten am Montag vorbörslich unter Druck. Schuld soll der TV Satiriker Böhmermann sein.

Die Aktien von CTS Eventim gerieten am Montag vorbörslich unter Druck, nachdem sie zuvor einen langen starken Aufwärtstrend verzeichnet hatten. Auf dem Börsenplatz Tradegate fielen die Aktien im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,8 Prozent. In seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" hatte der TV-Satiriker Jan Böhmermann sich am Freitagabend zu dem Eventvermarkter und Tickethändler geäußert.

Dies könnte zu Beginn der Woche einen Rückschlag für den bisher positiven Kursverlauf bedeuten. Am vergangenen Freitag war der Kurs auf 71,70 Euro gestiegen und näherte sich somit dem Rekordhoch von 72,68 Euro aus dem November 2021. Nach den Auswirkungen der Pandemie, die sowohl dem Unternehmen als auch dem Aktienkurs geschadet hatten, laufen die Geschäfte derzeit wieder gut. Seit dem Tiefstand im September 2022, als der Kurs bei rund 40 Euro lag, ist der Kurs bereits um 72 Prozent gestiegen.