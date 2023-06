Die Kursentwicklung der Carvana-Aktie (WKN: A2DPW1) war in den letzten Tagen nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Am Donnerstag vergangener Woche schoss das Papier der US-Gebrauchtwagenbörse um fast +60% in die Höhe, tags darauf ging es dann mit über -25% bergab. Und am Montagmorgen startete die Carvana-Aktie wieder mit einem Plus von über +3% in die neue Handelswoche. Was steckt hinter der Achterbahnfahrt? Carvana vorgestellt Carvana betreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...