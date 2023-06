HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 126 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey wird für die Wachstumsaussichten des Konsumgüterherstellers optimistischer, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Der positive Nachrichtenfluss dürfte weitergehen. Die Bewertung liege aber schon deutlich über dem langfristigen Durchschnitt, weshalb es beim "Hold"-Votum bleibe. Bei möglichen Kursschwächen sollten Anleger aber kaufen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





ISIN: DE0005200000

