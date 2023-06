Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche wurden drei Neuemissionen platziert, in dieser Woche, trotz eines Feiertags am Donnerstag, insgesamt acht, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt habe die Commerzbank mit einer Dual-Tranche mit Laufzeiten von 2,5 und zehn Jahren gemacht. Bei beiden hätten die finalen Spreads gegenüber der Vorgabe um 2 Bps. eingeengt werden können. Allerdings sei die Nachfrage etwas geringer ausgefallen als von den Analysten erwartet. Eine gleichzeitig hohe Zahl von Senior-Transaktionen dürften dazu beigetragen haben. Letztlich habe der Emittent eine Neuemissionsprämie von 6 bis 7 Bps. Akzeptieren müssen. Erneut habe sich gezeigt, dass auch zehnjährige Laufzeiten bei einer entsprechenden Deal-Ausgestaltung auf Kaufinteresse gestoßen seien und damit das Momentum bei Covereds in diesem Bereich weiter zunehmen könnte. ...

